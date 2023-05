Verkeerspleinen Zegu en Brievengat worden rotondes

Om de verkeersveiligheid te verhogen worden de verkeerspleinen van Zegu en Brievengat onder handen genomen. VVRP-minister Cooper wil de verkeerspleinen veranderen in rotondes. De veiligheid op een rotonde wordt mede veroorzaakt doordat je er niet hard op kunt rijden. Een ander voordeel van een rotonde is dat het verkeer sneller doorstroomt. Dat zei Cooper vanmorgen tijdens het Vragenuur dat door MFK-fractieleider Amerigo Thodé was aangevraagd.