Vermiste wandelaar nog steeds niet gevonden

De 73-jarige Armand Griffith is nog steeds vermist. Dat bevestigt de politie en Defensie. De man ging zaterdagochtend wandelen in het natuurgebied bij Willibrordus (Rif St. Marie) waar hij bekend was. Enkele uren daarna belde hij een familielid dat hij de weg kwijt was en zijn water bijna op was. Daarna werd het contact verbroken. Via GPS is zijn locatie niet te achterhalen: waarschijnlijk, omdat er niet genoeg zendmasten in de buurt staan.

Gisteren is er met een groep mensen, defensie en de politie al gezocht naar de man, maar helaas zonder resultaat. De zoektocht is vandaag verdergegaan.