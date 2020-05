Versoepeling inreisverbod vanaf 8 mei

Gisteren is een nieuw landsbesluit gepresenteerd waarin een versoepeling van het inreisverbod wordt ingevoerd. Het besluit gaat morgen 8 mei in. Vanaf dan mogen residenten en Curaçaoënaars die in het buitenland een studie volgen weer binnen komen. Verder geldt het voor mensen die toestemming hebben gekregen en voor personen die zich permanent op Curaçao willen vestigen.