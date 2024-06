Vierde arrestatie in de zaak moord op adjudant Koninklijke Marechaussee

In het kader van het onderzoek naar de moord op adjudant Toon Brood in zijn huis aan de Reigerweg op vrijdachtnacht 31 mei heeft de politie een vierde arrestatie verricht. Gistermiddag rond half twee hebben rechercheurs die deze zaak onderzoeken een 19-jarige man gearresteerd in de gevangenis SDKK. De Curaçaose man was al eerder gearresteerd voor een andere moordzaak die in 2023 plaatsvond in Otrobanda. De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die beval dat hij in voorlopige hechtenis blijft voor verder onderzoek.

Eerder waren al drie andere mannen gearresteerd voor de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee Toon Brood.