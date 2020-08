VJM-College weer open

Het Vigdis Jonckheer Mensing College is vandaag weer open. In alle klassen, met uitzondering van de groepen 7, zijn de kinderen weer welkom om naar school te komen. Eerder deze week werd bekend dat een van de leerlingen besmet was met het coronavirus. Dit was het eerste kind dat besmet was met het coronavirus op Curaçao. De overheid is nu alle kringen rondom deze persoon aan het testen. Gisteren maakte de overheid pas bekend dat de school vandaag de deuren weer kon openen.