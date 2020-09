Voorlopig geen kwalificatiewedstrijden

Curaçao speelt volgende maand geen kwalificatiewedstrijden voor deelname aan het WK in Qatar in 2022. Begin oktober stonden wedstrijden gepland tegen Saint Vincent & the Grenadines en tegen Cuba. Die wedstrijden zijn verschoven naar maart 2021. Dat besluit is genomen in verband met de coronadreiging.

De wedstrijden tegen Guatemala en de Britse Maagdeneilanden die stonden gepland voor november gaan ook niet door. Daarvan is nog niet bekend gemaakt waarin ze worden ingehaald.