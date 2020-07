Voorlopig geen verandering voor reizigers uit Aruba

Dat heeft Izzy Gerstenbluth vanmorgen bevestigd. Sint Maarten heeft de opening van de grenzen met de VS uitgesteld tot 1 augustus, maar Aruba opent morgen voor verschillende staten de grenzen. Gerstenbluth benadrukt dat er momenteel geen lokale besmettingen zijn op Aruba en dat reizigers die naar Curacao komen een formulier moeten invullen. Hierop moet je aangeven waar je de afgelopen twee weken bent geweest. Als iemand aangeeft in de VS te zijn geweest, moet die persoon in quarantaine.