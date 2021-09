VPCO benadert ouders via brief na ontstane commotie

De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) heeft de ouders van leerlingen van het Marnix College per brief benaderd. Dat zei directrice Maghalie van der Bunt-George in gesprek met Paradise FM. Doel van de brief is om ouders indien gewenst de gelegenheid te geven om met de school te komen praten. Aanleiding daarvoor is de ontstane commotie na een controversiële controle van de politie op de school. Op de VMBO school werd onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van drug en wapens. Daarbij moesten leerlingen zelfs hun ondergoed uittrekken om aan te tonen dat ze niks bij zich hadden. Het is volgens de VPCO niet eerder voorgekomen dat de politie op die manier te werk is gegaan. De laatste controle vond volgens het schoolbestuur vier jaar geleden plaats.