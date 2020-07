“Vrijkomen zetel niet volgens procedure”

Marilyn Moses van Movementu Progresivo heeft vandaag een persconferentie gehouden over de afwezigheid van de oppositie in de Statenvergadering. Hierdoor kon Shaheen Elhage alweer niet beëdigd worden. Moses benadrukt dat het vrijkomen van de zetel van Marilyn Alcalá-Wallé niet volgens de juiste procedure is gegaan. Hierover is geen vergadering uitgeroepen terwijl de oppositie deze wel had aangevraagd. De partijleider vindt dat daardoor ook geen beëdiging plaats kan vinden van het nieuwe parlementslid.