Vrouw komt ongelukkig ten val op de trap en overlijdt

Gistermiddag heeft de politie een vrouw dood aangetroffen in een huis in de wijk Jongbloed. Zij lag onderaan een trap en vertoonde geen teken van leven. Dat meldt de Vigilante, die schrijft dat er een melding was gedaan bij de politie. Agenten riepen na aankomst direct de hulp in van de forensische dienst en een politiearts. Onderzoek wees uit dat zij van de trap was gevallen en haar nek had gebroken.

Forensische onderzoekers vonden geen sporen van geweld, waarop geconcludeerd is dat er geen sprake was van een misdrijf. Het lichaam is overgedragen aan de familie.