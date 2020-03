Weer aanklacht tegen Martina

Er is weer een aanklacht ingediend tegen Steven Martina. Dat meldt Fundashon Hustitia, de stichting waar onder meer Carlos Monk van Korsou di Nos Tur lig van is. Monk diende eerder ook de aanklacht in tegen Martina. Dit keer gaat het volgens Amigoe om een overeenkomst tussen Martina en zijn broer over de aandelen van Martina in Guardian Group. Volgens Monk is deze overeenkomst uit 2017 niet geldig waardoor Martina onder valse voorwendselen de screening zou zijn doorgekomen. Monk wil dat het OM een onderzoek instelt.

Martina wordt deze week weer beëdigd tot Minister.