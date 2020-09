Een man van 48 jaar is vandaag overleden aan het coronavirus op Aruba. De man is thuis overleden, waar hij verbleef sinds het moment dat hij positief testte. De familie is erg geschokt en zegt dat er sprake is van medische nalatigheid. Ze zouden de dokter en het ziekenhuis gebeld hebben, maar niet de juiste aandacht hebben gekregen. Daarom heeft de familie de Arubaanse pers opgezocht. Het gaat om de 16e coronadode op Aruba.