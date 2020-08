Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is op Sint Maarten is gestegen tot 244 actieve gevallen. Acht mensen met het coronavirus liggen in het ziekenhuis. Er zijn 470 mensen in quarantaine. Meer dan tweeduizend mensen zijn getest.

Het aantal actieve besmettingen op Aruba is gestegen naar 1160 personen. Er zijn daar bijna 20.000 mensen getest.