Weggelopen man terug in quarantaine

De 45-jarige man die dit weekend uit het hotel waar hij in verplichte quarantaine verbleef , wegliep, is inmiddels terecht. Dat verklaart Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) aan journalist Jericette Moniz. De man heeft zich zelf bij autoriteiten gemeld. Via een familielid is het hen gelukt om met hem in contact te komen.

Op de vraag welke consequenties dit voor de man zal hebben, antwoordt de minister: “Er is deze keer geen strafrechtelijke weg ingeslagen, gezien hoe het één en ander is opgelost.”