Weinig naturalisaties in 2021

Het aantal naturalisaties in 2021 is net als vorig jaar erg laag. Onlangs verkregen 32 vreemdelingen het Nederlanderschap tijdens een naturalisatieceremonie bij de Gouverneur van Curaçao. Vorig jaar waren dat er 34. Een jaar daarvoor waren dat er echter veel meer. In 2019 kregen 199 mensen op Curaçao een Nederlands paspoort. Bijna een kwart van de bevolking van Curaçao is niet op het eiland geboren.

