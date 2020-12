Winair komt terug

De Sintmaartense luchtvaartmaatschppij WinAir gaat weer vliegen tussen Sint Maarten en Curaçao en Aruba. Dat meldt de website www.koninkrijk.nu. Vanaf 21 december gaan de vluchten van start, aldus WinAir. Steve Sloop, de station manager van Win Air, zegt dat er drie keer per week tussen de eilanden zal worden gevlogen. De vluchten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met Air Antilles. Dat is een op Guadeloupe gevestigde maatschappij die op de route een ATR-toestel inzet met 44 stoelen.