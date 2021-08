World Clean Up Day op zaterdag 18 september

Het is weer mogelijk om je op te geven voor de jaarlijkse schoonmaakactie World Clean Up Day Curacao. De negende editie vindt plaats op zaterdagochtend 18 september. Jaarlijks ruimen tijdens de cleanup een paar duizend vrijwiligers op tientallen plekken op het eiland zwerf- en dumpvuil op. Volgens voorzitter Myrthe Verhulst gaat het elk jaar een stukje beter met het milieu op Curacao en moeten we volhouden. Opgeven met vrienden, familie of collega’s doe je op de website van de schoonmaakactie.