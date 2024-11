Zeker honderd mensen die werden opgepakt na herverkiezing Maduro weer vrijgelaten

Zeker honderd van de in totaal 2.400 mensen die werden opgepakt na de omstreden herverkiezing van de Venezolaanse president Nicolas Maduro eind juli, zijn inmiddels vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Venezuela. Dat had vrijdag beloofd dat het 225 dossiers opnieuw zou bekijken van de mensen die werden opgepakt tijdens de protesten na het uitroepen van de overwinning van Maduro door de nationale kiesraad. Tijdens het geweld na de verkiezingen vielen volgens procureur-generaal Tarek William Saab 28 doden en bijna 200 gewonden.

De oppositie beschuldigt Maduro van fraude en eiste de overwinning op van haar kandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia. De Verenigde Staten, de Europese Unie en tal van Latijns-Amerikaanse landen erkennen de tweede herverkiezing van Maduro niet.