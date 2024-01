Zelfde visser bevrijd van rots bij Shete Boka

Een ezel stoot zich in ’t algemeen, geen tweemaal aan dezelfde steen. Zo luidt het spreekwoord, maar het is een jonge visser bij Shete Boka toch overkomen. Die kwam op 27 december opnieuw vast te zitten op dezelfde rots als twee weken daarvoor. Ditmaal was hij samen met een vriend. De rots in de ruwe zee ligt in een inham pal onder het vaste land, waardoor alweer een ingewikkelde reddingsactie met politie, brandweer en Kustwacht opgezet moest worden. Toen de redding bij invallende duisternis nog niet gelukt was, moesten de twee de nacht op de rots doorbrengen en konden ze pas de volgende ochtend worden bevrijd. Ze waren naar eigen zeggen schelpen aan het plukken. De twee werden na hun reddingsactie aggressief tegen de politie en zijn vervolgens aangehouden.

Beeld: de eerste reddingsactie op 15 december