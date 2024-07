Zondag presidentsverkiezingen Venezuela

Op 28 juli gaat Venezuela naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Nadat president Nicolas Maduro in 2018 herkozen werd in omstreden verkiezingen, wordt gevreesd voor verkiezingsfraude. Als er geen verandering in leiderschap komt, overwegen veel Venezolanen om hun thuisland te verlaten. Venezuela verkeert namelijk in een diepe, complexe en langdurige crisis. Maduro, die aan het hoofd staat van een coalitie van 13 linkse groeperingen, neemt het op tegen negen tegenkandidaten. De voorkeurskandidaat van de VS is de 74-jarige gepensioneerde diplomaat Edmundo González. Hij is de stroman van Maria Corina Machado. Zij staat niet op het stembiljet omdat ze vanwege een reeks corruptieschandalen, het steunen van de staatsgreep en haar steun voor de inmenging van de VS geen politieke functies meer mag bekleden. De uitkomst van deze verkiezingen zal grote gevolgen hebben voor Venezuela maar ook voor Latijns-Amerika.

Sinds 2015 hebben 7,7 miljoen mensen het land verlaten. De 28,8 miljoen mensen die wel in het land zijn gebleven, hebben te maken met een hyperinflatie die tot de hoogste van de wereld behoort. Als gevolg leeft 81,5 procent van de bevolking in armoede. Basisbehoeften als voedsel, water, medicijnen en brandstof zijn zowel schaars als onbetaalbaar geworden en het onderwijs en de gezondheidszorg zijn ingestort.