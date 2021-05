“Zwartwerken in bouw harder aanpakken”

Niet buitenlandse arbeidskrachten zijn de grootste bedreiging in de bouw, maar aannemers die zwartwerken. Dat zegt de directeur van de Aannemersvereniging AAV in het Antilliaans Dagblad. Door een nieuwe regeling kunnen bouwvakkers uit het buitenland nu geen werk meer op Curaçao krijgen. Volgens de AAV moet de overheid zwartwerkers in de bouw strenger aanpakken, omdat aannemers die netjes belasting betalen door hun worden benadeeld.

Volgens de AAV moet de overheid onderzoeken waarom Curaçaose werknemers moeilijk te vinden zijn. Veel lokale professionals gaan naar het buitenland omdat daar het aanbod veel interessanter is.