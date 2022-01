1 covid-dode; iets minder patiënten in CMC

Op de intensive care van het ziekenhuis is afgelopen dag opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van covid-19. Drie mensen mochten daarnaast naar huis. Het aantal covid-patiënten in CMC daalt daarmee van 27 naar 23, waarvan zes op de IC. De druk op ons ziekenhuis blijft desondanks groot. Van de 1200 man personeel, zitten er zo’n 100 thuis met covid.



Afgelopen dag testten iets minder dan 1000 mensen positief: 964, waarvan 87 uit het buitenland en de rest lokaal besmet. Daarmee is het totaal aantal registreerde mensen met covid de 7.500 gepasseerd: 7567, dat betekent dat zeker 1 op de 20 mensen op ons eiland momenteel covid heeft.

