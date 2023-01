Na lange tijd is er weer een patiënt met Covid op de ic-afdeling opgenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse coronacijfers. Momenteel liggen er drie coronapatiënten in het CMC. Daarvan wordt er 1 op de ic-afdeling verzorgd. Het aantal personen dat aan de gevolgen van het virus is overleden staat nog steeds op 299. Dat meldt het ministerie van Gezondheid.

