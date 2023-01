Luis Giusti weg bij CPR

De Venezolaans-Amerikaanse topman Luis Giusti lijkt weg te zijn bij Caribbean Petroleum Refinery. Hij verschijnt niet meer in het register van de Kamer van Koophandel. De beoogde beheerder van de olieraffinaderij wordt bestuurd door de Curaçaose vertegenwoordiger Erchenal Doran. Verder staan ook de Venezolanen Alberto Marquez Bustos en Raul Ignacio Socorro Herrera ingeschreven als bestuurders. Giuisti was het gezicht van Caribbean Petroleum Refinery waarmee RdK onderhandelt voor de overname van de raffinaderij. Hij heeft verschillende topfuncties bekleed binnen de petroleumindustrie. Zo was hij president van de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA en bestuurder van de Amerikaanse dochtermaatschappij Citgo.