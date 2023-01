Nieuwjaarsboodschap Gilmar Pisas

De visie van het kabinet Pisas is om Curaçao de parel van het Caribisch gebied te maken. Dat benadrukte premier Pisas in zijn nieuwjaarstoespraak. De minister-president somde de prioriteiten voor 2023 op. Zo is de heropening van de raffinaderij belangrijk voor het creëren van banen en het verlagen van de energiekosten. Ook komt er kunstgras op verschillende sportvelden. Verder wil de overheid 1500 bouwvergunningen verstrekken en Coho finaliseren. Andere prioriteiten zijn de heropening van de grenzen met Venezuela, de bouw van een LNG-terminal en meer vliegverkeer uit VS en Brazilië.