Volgende maand uitspraak in Winair zaak

Winair zal minstens een maand moeten wachten om te horen of het zijn vliegschema naar Curaçao mag uitbreiden. De luchtvaartmaatschappij heeft een verzoek ingediend om vier extra vluchten per week tussen Sint Maarten en Curaçao uit te kunnen voeren. Tot dusver wordt het bedrijf tegengewerkt door het ministerie van VVRP. Gisteren werd het geschil voor de rechter behandeld. Winair claimt dat met het wegvallen van Jetair er een dringende behoefte is aan extra stoelen tussen de twee eilanden. Bovendien zou Winair aan alle vereisten voldoen. Dat de regering de extra vluchten weigert is volgens de luchtvaartmaatschappij in strijd met het protocol. Op 23 augustus doet de rechter uitspraak.

Z Air

De advocaten van Winair beschuldigen minister Cooper van het tegenwerken van het verzoek omdat Sint Maarten extra vluchten voor Z Air heeft geweigerd. Volgens de Sint Maartense luchtvaartautoriteit moet Z Air nog aan veel eisen voldoen, zoals de inspectie van zijn vliegtuigen, voordat het tussen Curaçao en Sint Maarten mag vliegen.

Overigens diende Winair in april een verzoek in voor drie extra vluchten. Dat was voordat Jetair failliet ging. Na het faillissement diende Winair in juni een nieuw verzoek in voor vier extra vluchten per week. Officieel heeft de regering een termijn van vier maanden om over een verzoek te beslissen. Echter, gezien het intrekken van het verzoek van april en de aanvraag van juni, zou een beslissing pas in het laatste kwartaal van dit jaar moeten vallen, aldus VVRP.