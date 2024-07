Meerdere ministers uitlandig

De grote vakantie is bij uitstek de periode om te reizen. Dat geldt ook voor de leden van het kabinet-Pisas. Meerdere ministers bevinden zich nu in het buitenland, waaronder Silvania, Van Heydoorn, Cijntje en Martina. BPD-minister Martina is tot 13 augustus voor een werkbezoek in Nederland en Spanje. De minister van Financiën is tot 6 augustus in het buitenland voor medische redenen. Daarvoor was hij nog twee weken op vakantie in het buitenland. Onderwijsminister Van Heydoorn zit sinds 23 juli in Nederland. Hij blijft daar tot dinsdag. Zijn reis staat in het teken van de bursalen. Daarnaast zal de minister deelnemen aan culturele activiteiten. Ook heeft hij verschillende werkafspraken gepland, waaronder een bijeenkomst met hogeschool Fontys en DUO. De minister van Economische Ontwikkeling is voor privédoeleinden tot en met vandaag in het buitenland.

Gelabeld als buitenland ministers werkbezoek