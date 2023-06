“1 juli moet vrije dag worden”

Antillianen en Surinamers in Nederland willen dat koning Willem-Alexander zijn excuses aanbiedt voor de rol van Nederland in de wereldwijde slavernijhandel. Dat blijkt uit een onderzoek dat het tv-programma EenVandaag heeft gedaan onder zo’n 1500 Afro-Surinaamse en Caribische personen in Nederland. Dit weekend werden de resultaten bekend gemaakt. Daaruit blijkt ook dat een meerderheid van de ondervraagden wil dat 1 juli een vrije dag in Nederland wordt. Op die dag werd in 1863 de slavernij in Nederland en haar koloniën afgeschaft.

Tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli houdt koning Willem-Alexander een toespraak. 7 op de 10 ondervraagden vinden dat de koning zich moet verontschuldigen van de slavernij, net als minister-president Mark Rutte in december vorig jaar.