SER heeft veel opmerkingen over nieuwe gokwet

Het zal nog even duren voordat Curacao een nieuwe gokwet heeft. Dat blijkt uit een recent advies van de Sociaal-Economische Raad, SER. Zoals bekend is de minister van Financiën, Javier Silvania, druk bezig met het opstellen van een nieuwe wet over online gaming. Wereldwijd is er veel kritiek op de huidige situatie met Curaçaose vergunningen voor online gokbedrijven. Er zouden vooral te veel sub-licentiehouders zijn waarop nauwelijks controle mogelijk is. Volgens de nieuwe wet moeten al deze bedrijven binnen drie maanden na het invoeren van Landverordening Kansspelen 2023 een aanvraag indienen voor een eigen vergunning. Of de wet er daadwerkelijk dit jaar komt, is nog niet duidelijk. De SER heeft veel opmerkingen over het voorstel.