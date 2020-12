10 jaar geëist tegen zangleraar

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige Curaçaose zangleraar Edson Nahr. Hij wordt verdacht van het misbruiken van minderjarigen gedurende langere tijd. Het OM gaf aan dat voor dergelijke misdrijven normaal een straf van tussen de drie en zes jaar wordt opgelegd, maar dat Nahr meer straf moet krijgen vanwege de wreedheid van zijn daden. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans groot dat de slachtoffers een trauma aan de gebeurtenissen overhouden.

De officier van justitie vergeleek de muziekleraar met de zelfverklaarde apostel Orlando Balentin die twee jaar geleden in hoger beroep veroordeeld werd tot 14 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter was bewezen dat de apostel meerdere vrouwen, waaronder minderjarige vrouwen, voor een langere periode seksueel heeft misbruikt, vaak op een gewelddadige manier. In de zaak tegen de muziekleraar gaat het om kinderen, waarvan de jongsten elf jaar oud waren, ten tijde van het misbruik. De rechter doet uitspraak op 9 januari vorig jaar.