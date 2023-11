100 aanvragen binnen voor goklicentie

Sinds 15 november kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen bij Curaçao. In de afgelopen twee weken hebben bijna 100 gokbedrijven een account aangemaakt. De sublicentiehouders kunnen alvast hun domeinnamen registreren. Op die manier kan Curaçao ervoor zorgen dat ze hun activiteiten zonder problemen voort kunnen zetten zodra het eiland overschakelt naar de nieuwe LOK-wet. Dit meldt Financiënminister Silvania. De aanvraag gebeurt nog onder de bestaande wet, terwijl de nieuwe gokwet nog in de maak is. Naast betere controle en meer toezicht vanuit de overheid streeft de regering ook hogere inkomsten na. Eerder verdiende de overheid nauwelijks aan de online gaming-sector.