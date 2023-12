1,1 miljoen toeristen bezochten Curaçao tot december

De records in het toerisme zijn vorige maand al verbroken. Maar december zal waarschijnlijk alle prestaties van de afgelopen maanden overtreffen. Dat meldt toeristenbureau CTB. Curaçao heeft in de eerste elf maanden van dit jaar al ruim 519 duizend verblijfstoeristen verwelkomd. Als daar ook de cruisetoeristen bij worden opgeteld komt het totaal aantal bezoekers uit op 1,1 miljoen. November was de beste toerismemaand tot nu toe. Ruim 52 duizend personen brachten hun vakantie door op het eiland. Het CTB verwacht dat er deze maand een nieuw record wordt gevestigd met de extra vluchten. Zo verhoogt Corendon het aantal wekelijkse vluchten naar vijf en in de laatste week van december vliegt KLM 14 keer tussen Schiphol en Hato. Ook begint Delta Airlines vanaf morgen rechtstreeks te vliegen op Curaçao.