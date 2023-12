Wever-Croes betuigt medeleven aan nabestaanden bootramp

De Arubaanse premier is bedroefd over de tragische dood van vier bootvluchtelingen. Wever-Croes heeft via het Venezolaanse consulaat op Aruba en de Nederlandse ambassade in Caracas medeleven betuigd aan de nabestaanden. Ook heeft ze contact gehad met de Venezolaanse autoriteiten over de controle op zee. Wever-Croes wil dat het Zuid-Amerikaanse land zijn verantwoordelijkheid neemt en er alles aan doet om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren. Hoewel Aruba voor de kust van Venezuela ligt, is de overtocht gevaarlijk. De zee is ruw en onvoorspelbaar, de boten zijn vaak niet zeewaardig en booteigenaren nemen doorgaans te veel mensen aan boord. Daarnaast zijn de vaartuigen vaak niet voorzien van goede reddingsmiddelen, wat een groot risico vormt voor de personen aan boord. De Arubaanse autoriteiten treden met harde hand op tegen mensensmokkel.