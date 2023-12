Hoge bezettingsgraad Corendon-vluchten

De Corendon vluchten naar Curaçao lopen als een trein. De luchtvaartmaatschappij heeft een gemiddelde bezettingsgraad van ruim 97 procent en goede marges. Dat zegt vertrekkend Corendon CEO Steven van der Heijden aan Reisbizz. Sinds begin november vliegt Corendon drie keer per week tussen Schiphol en Hato. Daarvoor heeft het bedrijf een wet-lease gesloten met de Spaanse World2Fly. Corendon kijkt ook naar de optie om zelf toestellen in hun vloot op te nemen. De komende tijd zullen ze zorgvuldig afwegen wat voor Corendon de beste vervolgstap is. Na zijn vertrek als CEO zal Van der heijden zich met dit soort strategische vraagstukken blijven bezighouden bij Corendon. Gunay Uslu volgt hem in januari op als CEO. Zij is daarvoor opgestapt als staatssecretaris van Cultuur en Media in het demissionaire kabinet.