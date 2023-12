Charlie Zink tekent bij Boston Red Sox

De 17-jarige Charlie Zink heeft gisteren getekend bij de Boston Red Sox. De Curaçaose honkballer is een veelbelovende pitcher. Al sinds zijn vierde speelt hij honkbal. Hij begon bij het team van Sta.Rosa en stapte over naar het team van Montaña Ariba. De afgelopen twee jaar heeft hij keihard gewerkt aan zijn ontwikkeling. Zo volgde hij trainingen aan honkbalacademies in de Dominicaanse Republiek en Colombia. Ook de komende periode moet hij zich in de Dominicaanse Republiek melden waar hij wordt klaargestoomd voor de minor league. Zijn nieuwe club heeft hoge verwachtingen van hem.