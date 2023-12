12 jaar cel voor moord op muziekproducer ‘Siki’ Martina

De man die verdacht werd van de moord op dj en muziekproducer ‘Siki’ Martina, heeft gisteren van de rechter 12 jaar cel gekregen. De 33-jarige Ruchelo C schoot Martina in juli vorig jaar dood bij een misgelopen wapendeal op metrostation Coolhaven in Rotterdam. Medeverdachte Christopher L krijgt zes jaar cel voor poging tot doodslag en wapenbezit. De neef van Martina, Marvin M, schoot terug op het tweetal en moet drie jaar de cel in. Siki Martina had Curacaose roots en was een succesvolle producer in de Nederlandse urban scene. Zijn dood schokte dat deel van de Nederlandse muziekwereld.