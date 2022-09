1,2 miljoen voor de culturele sector

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied heeft vorig jaar in totaal 112 projecten ondersteund. Het fonds stak 1,2 miljoen in de culturele sector. Dat ligt iets boven het gemiddelde van 1,1 miljoen per jaar in de afgelopen 10 jaar. Dankzij een samenwerking met het Nederlandse Kickstart Cultuurfonds konden de podiumkunsten op de zes Caribische eilanden de coronacrisis doorstaan. Samen werd maar liefst een half miljoen ter beschikking gesteld aan deze sector. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 dat gisteren aan waarnemend gouverneur Russel-Capriles is aangeboden.