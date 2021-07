12 tot 17-jarigen ook in aanmerking voor vaccinatie

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar komen vanaf morgen ook in aanmerking voor een Pfizer-vaccinatie op Curaçao. De jongeren hebben wel toestemming van een ouder of voogd nodig om de vaccinatie te kunnen ontvangen. In Nederland had de gezondheidsraad dit besluit al eerder genomen, Curaçao heeft er nu ook voor gekozen om deze mogelijkheid te bieden. Dat bevestigt Dokter Iralice Jansen, hoofd van het vaccinatietraject, vandaag aan Paradise FM. De jongeren kunnen zich samen met hun ouders melden op de locatie SEHOS-poli op woensdag of zaterdag tussen half 9 ‘s ochtends en half zes ‘s middags