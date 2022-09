13 drugsvangsten voor marineschip Zr.Ms. Groningen

Marineschip Zr.Ms heeft opnieuw een aantal succesvolle weken achter de rug. Binnen drie weken tijd zijn vier drugstransporten onderschept. Daarmee komt sinds april het totaal aantal drugsvangsten uit op dertien. De afgelopen weken heeft het patrouilleschip bijna vijfduizend kilo cocaïne en marihuana in beslag genomen. Met deze laatste vangsten staat de teller van de Groningen op 15.000 kilo onderschepte drugs. De verdovende middelen zijn vernietigd. Zr.Ms. Groningen is in het Caribisch gebied als stationsschip waar het afwisselend samenwerkt met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse Kustwacht bij anti-drugsoperaties.

