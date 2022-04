De politie is nog steeds op zoek naar de 13-jarige Jemima Everts. Zij verliet op 11 april haar ouderlijk huis, na een ruzie. Sinds die dag is ze niet meer thuisgekomen. Personen die informatie hebben over haar verblijfplaats kunnen contact opnemen met de politie. Er kan gebeld worden naar 917 of het anonieme nummer 108.

Jemima is 1.65 meter, heeft een slank postuur, lichtbruine huidskleur en donker gekruld haar.