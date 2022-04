14 auto-inbraken in een week

De politie had het vorige week druk met auto-inbraken. In totaal zijn er hiervan veertien meldingen bij de politie binnengekomen. De meeste inbrekers tikten de ruit van de zijportier rechtsachter in. Vooral in Zeelandia, Winston Churchillweg, Schottegatweg West en de Penstraat stonden de auto’s niet veilig. Ook heeft de politie meldingen gekregen van auto inbraken bij Saliña, Muizenberg en Kanga. In dezelfde periode zijn er vier voertuigen gestolen. De autodieven hadden het vooral gemunt op wagens van het merk Mitsubishi Lancer en Hyunai Tucson.