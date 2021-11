137 katten gesteriliseerd in 6 dagen tijd

Met behulp van de Nederlandse dierenartsen Lenny van Bergen en Francesco Gianni heeft stichting Kitten Rescue Curacao 137 katten gesteriliseerd. Dat is volgens de organisatie nodig om het aantal straatkatten in te perken. In totaal gaat het om 88 poezen en 49 katers, zij werden allemaal binnen een week geholpen. Op 11 december start de stichting weer met een nieuwe sterilisatie-actie, ook dan zullen Nederlandse dierenartsen te hulp schieten.

Meer over katten project sterilisatie