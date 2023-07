15-jarige fietser overleden bij ongeval met auto

Een jongen van 15 is gisteren op een fiets om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Het verkeersongeval gebeurde rond kwart voor acht ‘s avonds ter hoogte van de klok bij Montana. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De politie heeft de toedracht in onderzoek. Wel is ter plekke geconstateerd dat de jongen zonder lichten reed. Een broer van het slachtoffer verscheen ter plekke en viel de automobilist aan. Hij werd afgevoerd door de politie voor mishandeling. Beeld: Extra