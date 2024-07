1500 Caribische zorgprofessionals opgeleid

In de afgelopen 3 jaar zijn in de Cariben bijna 1500 zorgprofessionals bijgeschoold in de acute zorg. Dit project is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Dutch Caribbean Hospital Alliance, Amsterdam UMC Academie, en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om zowel verzorgenden als verpleegkundigen. Door het scholingsprogramma kunnen de eilanden adequaat inspringen op acute zorgsituaties, zoals tijdens een pandemie. De zorgprofessionals kregen scholing in onder andere Covidzorg, klinisch redeneren en de vervolgopleidingen tot IC-verpleegkundige en anesthesiemedewerker. Nederland droeg bij met een subsidie van ruim 2 miljoen euro.

Op verzoek van het Ministerie van VWS werd het CARIBHA project geïnitieerd tijdens de Covidpandemie. Middels nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba en Amsterdam UMC Academie is een enorme impuls gegeven aan de kwaliteit van zorg in de Caribische regio en aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van de zorgverleners. De ziekenhuisopleiders hebben plannen geformuleerd om de samenwerking en het opleiden een duurzaam karakter te geven.