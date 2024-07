Significante verschillen in onderwijscarrières van jongens en meisjes

In hoeverre zijn er op Curaçao verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs? Deze vraag wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek beantwoord in een nieuwe publicatie op haar website. In ‘Verkenning van Genderschillen in het Onderwijs op Curaçao’ blijkt dat er een significante genderongelijkheid bestaat in het speciaal onderwijs op Curaçao. Jongens zijn sterk oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs. Verder blijkt dat zowel in het VSBO als in HAVO/VWO jongens en meisjes ongelijk verdeeld zijn over de sectoren en de profielen. Er worden genderspecifieke keuzes gemaakt. Ook is het verschil in aandeel binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs groot. Hoe theoretischer de opleiding hoe meer vrouwen blijkt ook na het voorgezet onderwijs waar te zijn. Het CBS maakte voor deze analyse gebruik van de laatste censusgegevens.