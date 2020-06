Een 18-jarige jongen is vanmorgen omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat bevestigt de politie. De jongen reed op een quad over de Weg naar Hato en verloor de macht over het stuur. Hij botste vervolgens tegen een lantaarnpaal waardoor hij ernstig gewond raakte. De 18-jarige MalyQ Shakyr Iaedan Rabess overleed ter plekke.