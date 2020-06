Voedselpakketten tot eind juli gegarandeerd

De Voedselbank heeft een overeenkomst gesloten met het Rode Kruis. Dat meldt de Voedselbank. Het Rode Kruis Curaçao is door Nederland aangesteld om de door Nederland toegekende fondsen te coördineren. Naast de vele lokale en buitenlandse donaties, kan de Voedselbank met deze extra financiële steun de verstrekking van de voedselpakketten financieel tot eind juli plannen en uitvoeren.

Er zijn vanaf 10 april ruim 27000 voedselpakketten verstrekt. De Voedselbank heeft de maandproductie opgeschaald van 350 naar 12.000 pakketten per maand. Bij deze noodhulp hebben vele vrijwilligers en andere organisaties intensief samengewerkt met de Voedselbank. Duizenden aanmeldingen voor een pakket werden door een callcenter verwerkt in een database, zodat de distributie vlot en overzichtelijk kon worden uitgevoerd. Het Rode Kruis en de Voedselbank hebben inmiddels over de besteding van de fondsen afspraken gemaakt en die zijn vastgelegd in een contract.