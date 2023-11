19-jarige veroordeeld voor ‘afstraffen’ seksuele intimidatie

Een jongen die het recht in eigen hand nam is gisteren door de rechter veroordeeld voor diefstal met geweld. De 19-jarige verdachte wilde het slachtoffer een lesje leren nadat de man seksuele avances had gemaakt. De verdachte wilde voorkomen dat de man nog meer jongens seksueel zou intimideren. Samen met een vriend bedacht hij een list. Ze lieten het slachtoffer hen ergens afzetten, waarna ze hem bedreigden met een airsoft pistool en zijn auto meenamen. De rechter legde een lagere straf op dan geëist, namelijk 30 maanden cel waarvan 24 voorwaardelijk en 3 jaar proeftijd. Als de jongen weer in de fout gaat, moet hij zijn volledige celstraf uitzitten.