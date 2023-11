Minister Cijntje brengt Beth markt terug

De BETH-markt komt terug. Op initiatief van de minister van Economische Ontwikkeling verandert het Brionplein op 2 december in een openluchtmarkt. In het verleden werd de sociaal-economische markt iedere eerste zaterdag van de maand georganiseerd. Doel is om kleine ondernemers en hobbyisten een duwtje in de rug te geven. Het idee is dat ze daardoor gestimuleerd worden om volledig voor het ondernemerschap te gaan. Daarnaast is de markt ook een toeristische trekpleister. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 15 november aanmelden bij Fundashon Marshe.

BETH staat voor goedkope producten, economische ontwikkeling, toerisme en het creëren van werkgelegenheid. Iedereen kan deelnemen: van amateurbakkers tot beoefenaars van kunstnijverheid of producenten van natuurlijke producten. Ondernemers die eten willen verkopen betalen 125 gulden voor een kraam. Registreren kan via https://bit.ly/RegistrashonBETH. Meer informatie is verkrijgbaar bij Fundashon Marshe op +599 9 511-1176 (uitsluitend tijdens kantooruren).