2 aanhoudingen voor poging tot doodslag

De politie heeft vandaag twee aanhoudingen verricht in twee verschillende onderzoeken. Om kwart voor vijf ‘s ochtends werd een 25-jarige Curaçaoënaar in Montaña Rey uit zijn bed gelicht. Hij zou op 9 juli hebben geprobeerd iemand te doden met een vuurwapen. De politie doorzocht ook zijn woning, maar trof niets bijzonders. De tweede aanhouding vond om vijf uur plaats. Een 38-jarige man uit Fuik wordt verdacht van een poging tot doodslag. Dit misdrijf vond op 19 september plaats. Ook bij deze verdachte thuis vond de politie niets bijzonders. Beide mannen zitten in voorlopige hechtenis.